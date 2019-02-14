Şiddet içeren oyunlar masum çıktı
Şiddet içeren bilgisayar ve konsol oyunu oynamanın sanılanın aksine toplumda şiddet olaylarını arttırmadığı öne sürüldü.
İngİltere’deki Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü’nün araştırma direktörü olan deneysel psikoloji uzmanı Andrew Przybylski’nin araştırmasına göre, oyun tutkunu gençlerin bu programlar yüzünden agresif davranışlar göstermediği iddia edildi. Przybylski’nin “Royal Society Open Science” dergisinde yayımlanan araştırması kapsamında 14-15 yaşlarındaki binden fazla genç incelendi.
Araştırmada ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kullanılan standart oyun şiddeti ölçümlemesi temel alındı. “Gençlerin oyunları ne kadar oynadığı”, “oyunlardaki şiddet” ve “ailelerinin gençlerin agresif davranışlarına yönelik sözleri” incelendi. Ancak bilgisayar oyunlarındaki şiddet ve gençlerin davranışları arasında bir ilişki bulunamadı. Bilim insanı, 1990’lı yıllarda şiddet içeren oyunların toplumda şiddete yol açtığı kanısının hâkim olduğunu, 2000’lerde de laboratuvar testlerinde belki bir ilişkinin olabileceğinin söylendiğini, ancak son yıllarda bu kanının tamamen yıkıldığını kaydetti.
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