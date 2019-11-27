Sıcaklık 4 derece artacak
DÜNYA Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ısınmanın ana etmenlerinden atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2018’de rekor seviyelere ulaştığını duyurdu.
İspanya’nın başkenti Madrid’de gelecek hafta başlayacak BM İklim Zirvesi’nden önce sera gazı salınımıyla ilgili yeni raporunu açıklandı.
DÜŞÜŞ YOK
Atmosfere sera gazı salınım oranının geçen 10 yıl ortalamasından daha hızlı şekilde gerçekleştiği belirtilen raporda, karbondioksitin atmosferde yüzyıllarca, okyanuslarda ise daha da uzun süre kaldığı uyarısında bulunuldu. WMO Genel Sekreteri “Paris İklim Anlaşması’ndaki tüm taahhütlere rağmen atmosferdeki sera gazı yoğunluğu seviyesinde düşüş işareti gözlenmedi” dedi.
Gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmadaki isteksizliğinin devamı halinde küresel sıcaklık 2100 yılına kadar 4 derece artabilir. Kabul edilen anlaşma metninde, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1.5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması konusunda uzlaşılmıştı.
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