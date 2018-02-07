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    Sıcak gelişme... Türkiye tarihi belgeyi verdi

    AA
    07.02.2018 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesi ve eklerini, AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a verdi.

    Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi Kaymakcı, belgeyi ve eklerini Strazburg'da bir araya geldiği Timmermans'a iletti.
    Kaymakcı, Timmermans'a bu çalışmanın ilerlemesi için komisyonun Türkiye'ye destek olması gerektiğini söyledi. Kaymakcı, Türkiye'nin komisyondan alacağı olumlu işaret çerçevesinde belgede belirtilen çalışmaların yapılacağını ifade etti.

    Timmermans ise uzmanlarının hemen çalışmaya başlayacağını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
    Çavuşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında, vize serbestisi konusunda 72 kriterden Türkiye'ye göre 67, AB'ye göre 65'inin gerçekleştiğini söylemişti.

    Geri kalanlarla ilgili yapılacaklar konusunda AB tarafının tavsiyesi olduğunu ve Türkiye'nin çalışmalarını tamamladığını dile getiren Çavuşoğlu, "72 kriteri bize göre tamamladık. Mektubumuzu AB'ye ulaştırdığımız andan itibaren artık top diğer tarafta. Onlarla birlikte bu süreci bir an önce sürdürüp sonuçlandırmamız gerekiyor." demişti.

    Sıcak gelişme... Türkiye tarihi belgeyi verdi

    Etiketler: Avrupa Birliği , Türkiye , vize serbestisi
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