Sıcak gelişme... Esad Fransız askerlerini alıkoydu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSıcak gelişme... Esad Fransız askerlerini alıkoydu
GeriDünya Sıcak gelişme... Esad Fransız askerlerini alıkoydu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
17.05.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Sıcak gelişme... Esad Fransız askerlerini alıkoydu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıcak gelişme... Esad Fransız askerlerini alıkoydu

Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen Fransız askerleri, Kamışlı kentinde Beşar Esad rejiminin kontrol noktasında sorgulandı.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'yla faliyet gösteren bir grup Fransız askeri, örgütün işgalindeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesi üzerinden Deyrizor'a gitmek istedi.

Ancak 20 askeri araçtan oluşan ve içinde 70 kadar Fransız askerinin bulunduğu konvoy, kendilerine refakat eden teröristlerden ayrıldığı bir anda Kamışlı'da yanlışlıkla Esd rejiminin kontrol noktasına girdi

Kontrol noktasındakilerin YPG/PKK'lı olmadığını anlayan Fransız askerleri, rejim ordusu tarafından bir süre sorgulandı. Bulundukları yerden ayrılmalarına izin verilmeyen Fransız askerlerine bölgede ne yaptıkları, nereye gittikleri ve ne taşıdıkları soruldu.

YPG/PKK'lıların rejimin kontrol noktasına gelerek Fransız askerleriyle birlikte çalıştıkları bilgisi vermesinin ardından konvoy Kamışlı ilçe merkezine geri döndü.
Esad rejimi ve YPG/PKK, Haseke ilini ve Kamışlı ilçesini birlikte yönetiyor. YPG/PKK, rejime bir miktar vergi verirken, rejim de okullar dışındaki kamu kurumlarını çalıştırmaya devam ediyor. " rejimine bağlı memurlar 2011 öncesinde olduğu gibi işlerini sürdürüyor. Haseke'deki bazı işyerlerinin vergileri, YPG ve rejim arasında paylaşılıyor. Haseke'de çok sayıda petrol sahası örgüt ile rejim tarafından birlikte korunurken, çıkarılan petrolün bir kısmını rejim alıyor.

FRANSIZ HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste varlık gösteriyor. Fransız Özel Kuvvetlerine mensup 100 civarında asker DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüyle iş birliğini sürdürürken Kamışlı'da yaşanan olay bölgedeki Fransız askeri hareketliliğinin yükseldiğine işaret ediyor.

Fransız ordusunun çeşitli birimlerine mensup çok sayıda askerin Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında terör örgütüne destek amacıyla konuşlandığı biliniyor.

Bu kuvvetler, kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriyor.
Yerel kaynaklar, son üç gündür söz konusu unsurların Irak'tan Suriye'ye giriş çıkışlarının arttığına dikkati çekti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.05.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller hakkında ne kadar bilgilisiniz?

Sıcak gelişme... Esad Fransız askerlerini alıkoydu

Dünya basını bu ihtimali konuşuyor! İşte ABD'nin İran planı

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu