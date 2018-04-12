Sıcak gelişme... Erdoğan ve Trump görüştü Beyaz Saray'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından "Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır" açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak" denildi.
Erdoğan ve Trump en son 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alınmıştı.
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