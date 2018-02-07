Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>'Sıcak çay kansere yol açabiliyor'

    'Sıcak çay kansere yol açabiliyor'

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Çinli bilim insanları, sıcak çayın sigara ve alkol ile düzenli olarak tüketilmesi sonucunda yemek borusu kanseri riskinin arttığını belirtti.

    Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan makaleye göre, Çinli bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda alkol ve sigaranın yanı sıra sıcak çayın düzenli olarak tüketilmesinin yemek borusu kanseri riskini arttırdığını saptadı.

    Sputnik'in aktardığı habere göre araştırma sırasında 30 ila 79 yaş arasında 456.155 kişinin 10 yıl boyunca sağlık durumları ve yeme alışkanlıkları incelendi. Bu kişiler arasında 1731 kişide yemek borusu kanserine rastlandı.

    Günde düzenli olarak çay içen ve en az 15 gram alkol tüketen kişilerin yemek borusu kanserine yakalanma riskinin 5 kat arttığı öğrenildi. Sigara içen kişilerin aynı hastalığa yakalanma riskinin ise 2 kat arttığı tespit edildi.

    Sıcaklığı 65 santigrat derecenin üstündeki içeceklerin iç organlara zarar verdiğini ve kanser riskini arttırdığını belirten bilim insanları, sıcak içecekler, alkol ve sigaranın bir arada tüketilmemesi uyarısında bulundu.

    Etiketler: Çay , Çin , Bilim
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri