Sibirya yanıyor
Rusya’nın Sibirya bölgesinde yaklaşık bir ay önce başlayan ve yayılmaya devam eden orman yangınları başta Rusya olmak üzere dünya ekolojisini etkileyecek boyuta ulaştı.
Rusya’nın Sibirya bölgesinde 1 ay önce başlayan yangınlar nedeniyle 1 milyon 8 bin hektar ormanlık alan alevlere teslim olmuş durumda. Krasnoyarsk ile İrkutsk bölgelerinde 112 orman yangını tespit edilirken alevlerin kapladığı alanların oldukça büyük olması nedeniyle bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktı. Sadece bir günde 24 bin hektar alan alevlere teslim olurken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yanan toplam alanın 1 milyon 8 bin hektara ulaştığını açıkladı. Sibirya’daki yangınlardan çıkan dumanların, dünyadaki otomobillerin tamamının 3 ayda çıkaracağı zararlı gazlara eşit olduğu belirtildi.
SONUÇ VERMEYECEK
Rusya yönetimi Sibirya bölgesine yayılan orman yangınlarına karşı herhangi bir söndürme çalışması yapılmaması kararı aldı. Karara gerekçe olarak müdahalenin sonuç vermeyeceği ve milyarlarca rublenin ‘ateşe’ atılması anlamına geleceği şeklinde açıklandı.
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