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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

"Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız"

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"Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Tahran yönetiminin bölgede Şiacılık yapmasının dış politikada sorun oluşturduğunu söyledi.

İran devriminin 40 yılını değerlendirdiği konuşmasında İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülke iç ve dış politikasında sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Mutahhari, "Bölgedeki nüfuzu artırmak ve İslam'ı yaymak için Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız. İslam'ın yayılmasına çalışmalıyız. Ayrımcılık ve Şiacılık yapmak, diğerlerinin kaçmasına neden oluyor. Bizim Ehli Sünnet'le bir sorunumuz yok. Aramıza sınır çizmek doğru değil." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan çekinmelerinin bu ülkeleri İsrail'e yaklaştırdığına dikkati çeken Mutahhari, şunları söyledi:

"Dış siyasetimizi düzeltmeli, daha aktif hale getirmeli, İslam ülkeleri ve Arap devletleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Filistin sorunu İslam ülkelerinin birlikteliği olmadan çözülemez."

"MİR HÜSEYİN MUSEVİ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Bazı devlet yöneticilerinin yaşantı bakımından halktan kopmalarının devrime zarar verdiğini dile getiren Mutahhari, ülkedeki bir diğer sorunun ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar olduğunu belirtti.

Mutahhari, "İç siyasette muhaliflere karşı tutumumuzu değiştirmeliyiz. Bazı kısıtlamalara gerek yok. Mir Hüseyin Musevi, eşi Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi'nin ev hapsinde tutulması gereksiz. Bir an önce serbest bırakılmalıdırlar. Gerekiyorsa mahkeme tarafından yargılanmalıdırlar. Sekiz yıl ev hapsi yetmez mi?" açıklamasında bulundu.

ASKERLERİN SİYASET VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu olan Mutahhari, halkın oylarıyla iş başına gelen hükümetlerin özgürlükleri genişletmek istediğini, ancak ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı iktidar güçlerinin buna izin vermediğini dile getirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mutahhari, "Silahlı güçlerin siyaset ve ekonomi alanına müdahale etmeleri de düzeltilmelidir. Bu durum ülke sorunlarından biridir. Bir asker dış politika hakkında görüş bildirmemelidir." diye konuştu.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

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