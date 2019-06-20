Sezaryen çocuklar obezite ve astıma açık
Sezaryen doğumla dünyaya gelen çocukların astım, obezite ve diğer hastalıklara karşı daha savunmasız kaldığı belirtildi.
İngiltere’deki King’s College London Üniversitesi’nden Profesör Tim Spector, sezaryenle doğan çocukların başta obezite olmak üzere, astım ve diğer bağışıklık temelli hastalıklar karşısında daha savunmasız olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalar, çocukların doğumdan itibaren ilk karşılaştıkları bakterinin, ilerleyen yaşlarda sağlıklarına büyük katkı sağladığını ortaya koyuyor. Doğum kanalından geçerken bir dizi yararlı bakteriye maruz kalarak normal doğumla dünyaya gelen çocukların bağışıklık sistemi, sezaryenle dünyaya gelen çocukların bağışıklık sistemine göre daha avantajlı.
TÜRKİYE SEZARYENDE DÖRDÜNCÜ SIRADA
Prof. Spector, doğum kanalından geçmediği için faydalı bakterilere maruz kalmayan bebeklerin kilo almaya daha yatkın hale geldiklerini, astım ve diğer bağışıklığa bağlı olarak gelişen hastalıklara karşı daha savunmasız kaldıklarını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmaya göre, 2000 yılında dünya genelinde 12.1 olan sezaryen oranı, 2015’te yüzde 21.1’e çıktı. Araştırmaya göre Türkiye, sezaryen ile doğumda, yüzde 53 oranla dünyada dördüncü sırada yer alıyor.
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