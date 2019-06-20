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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sezaryen çocuklar obezite ve astıma açık

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Sezaryen çocuklar obezite ve astıma açık

Sezaryen doğumla dünyaya gelen çocukların astım, obezite ve diğer hastalıklara karşı daha savunmasız kaldığı belirtildi.

İngiltere’deki King’s College London Üniversitesi’nden Profesör Tim Spector, sezaryenle doğan çocukların başta obezite olmak üzere, astım ve diğer bağışıklık temelli hastalıklar karşısında daha savunmasız olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalar, çocukların doğumdan itibaren ilk karşılaştıkları bakterinin, ilerleyen yaşlarda sağlıklarına büyük katkı sağladığını ortaya koyuyor. Doğum kanalından geçerken bir dizi yararlı bakteriye maruz kalarak normal doğumla dünyaya gelen çocukların bağışıklık sistemi, sezaryenle dünyaya gelen çocukların bağışıklık sistemine göre daha avantajlı.

TÜRKİYE SEZARYENDE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Prof. Spector, doğum kanalından geçmediği için faydalı bakterilere maruz kalmayan bebeklerin kilo almaya daha yatkın hale geldiklerini, astım ve diğer bağışıklığa bağlı olarak gelişen hastalıklara karşı daha savunmasız kaldıklarını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmaya göre, 2000 yılında dünya genelinde 12.1 olan sezaryen oranı, 2015’te yüzde 21.1’e çıktı. Araştırmaya göre Türkiye, sezaryen ile doğumda, yüzde 53 oranla dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

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