Seyran Ateş genelevden kredi almış

Berlin’de kadınlar ile erkeklerin birlikte ibadet edebildiği İbn-i Rüşd-Goethe Camisi’nin kurucularından olan Ateş, bu girişimiyle Almanya’da ve Türkiye’de gündeme gelmişti. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Seyran Ateş’in, Artemis’in patronu Hakkı Şimşek’ten taksitle 45 bin Euro özel kredi aldığını yazdı. İkili arasındaki e-posta yazışmalarına dayandırılan habere göre, ayda 5 bin Euro düzenli ödeme yapması halinde, Seyran Ateş’ten faiz alınmayacağı belirtiliyor.