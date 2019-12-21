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Dünya
BERLİN
21.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Seyran Ateş genelevden kredi almış

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Seyran Ateş genelevden kredi almış

Almanya'da yaşayan kadın hakları savunucusu ve avukat Seyran Ateş’in, Berlin’deki Artemis genelevinin Türk patronundan kredi aldığı iddia edildi.

Berlin’de kadınlar ile erkeklerin birlikte ibadet edebildiği İbn-i Rüşd-Goethe Camisi’nin kurucularından olan Ateş, bu girişimiyle Almanya’da ve Türkiye’de gündeme gelmişti. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Seyran Ateş’in, Artemis’in patronu Hakkı Şimşek’ten taksitle 45 bin Euro özel kredi aldığını yazdı. İkili arasındaki e-posta yazışmalarına dayandırılan habere göre, ayda 5 bin Euro düzenli ödeme yapması halinde, Seyran Ateş’ten faiz alınmayacağı belirtiliyor.

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