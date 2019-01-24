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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Instagram
24.01.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Seyahat ederken kaptı, yüzünü yemeye başladı

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Seyahat ederken kaptı, yüzünü yemeye başladı

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı et yiyen bakteri sebebiyle kabusa döndü.

Göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle 2017 yılında doktorun yolunu tutan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz düzeye geldi.

Doktorlar Rachel Star Withers'a ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Kızarıklıklar Rachel'in yüzüne sıçradı ve talihsiz kadının yanakları çökmeye başladı.

Doktorlar Rachel'ın kistik akne sorunu olduğu teşhisinde bulundu. Uzun süre kistik akne tedavisi gören Rachel'ın durumu bir türlü düzelmedi.

2018 yılında Rachel'ın vücudundaki kızarıklıklar kanamaya başladı ve 33 yaşındaki kadının yüzünde deformasyonlar meydana geldi.

Ekim 2018'de Rachel, 8 gün süre boyunca gözetim altında hastanede tutuldu. Rachel'ın Asya seyahati sırasında Klebsiella Oxytoca bakterisi kaptığı anlaşıldı.

Düzenli olarak tedavi gerektiren Klebsiella Oxytoca bakterisi ilaçlara karşı dirençli olması ile biliniyor.

İnsan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca bakterisi Rachel'ın yüzünü yemeye başlamıştı.

Doktorların müdahalesi sayesinde Rachel'ın yüzündeki çürüyen bölgeler düzelmeye başladı. Fakat Rachel'ın tedavisinin tam olarak başarı ile sonuçlanması şu an için mümkün görünmüyor.

Doktorlar, Rachel'ın yüzündeki bakterinin etkilerini en aza indirgemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Seyahat ederken kaptı, yüzünü yemeye başladı

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