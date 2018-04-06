‘Sevgili turistler 6 ay uğramayın’
FİLİPİNLER’in tatil cenneti Boracay Adası, artan çevre kirliliği gerekçesiyle 6 ay süreyle turizme kapatılıyor.
Filipinler Bakanlar Kurulu kararıyla ada 26 Nisan’da ‘turizme kapatılacak’.
Turizm Müsteşarı Frederick Alegre, adadaki aşırı turist yoğunluğunun ve bu yoğunluğu karşılamak üzere gelişen düzensiz yapılaşmanın ciddi çevre sorunlarına yol açtığına dikkati çekti.
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, adanın ‘lağım çukuruna’ döndüğünü söylemişti.
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