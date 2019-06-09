Servetin yarısını istiyor
ABD’li ünlü oyuncu Robert De Niro’nun (75) iki kez evlendiği ve şu anda ayrı yaşadığı eşi Grace Hightower’ın (64) boşanmak için servetinin yarısını istediği ortaya çıktı.
2004 yılında ikinci kez evlenirken yapılan evlilik sözleşmesi Hightower’a boşanma halinde 6 milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar nafaka verilmesini öngörüyor. Ancak Manhattan’da görülen davada Hightower’ın evlilik dönemindeki zenginleşme göz önünde bulundurulduğunda 500 milyon dolarlık (2.9 milyar TL) servetin yarısını istediği belirtildi. Çiftin, Elliot (21) ve Helen Grace (7) adında iki çocuğu bulunuyor.
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