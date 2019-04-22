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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
22.04.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

KIBRIS Rum yönetimi, zengin evlerinde bebek bakıcısı ve hizmetçi olarak çalışan Filipinli kadınları öldüren seri katil teğmen Nikos Metaksas’ın itiraflarıyla sarsılıyor. İki Filipinli kadın ve 6 yaşındaki çocuğu öldüren Nikos Metaksas (35) polisteki ifadesinde, “Çöpçatan sitesi Badoo’dan tanıştığım kadınlarla önce seks yapıyor sonra boğup öldürüyordum, küçük çocuğu da bağırdığı için boğdum, öldürmekten çok mutlu oluyorum” dedi.

Cinayetler serisi geçen hafta Kıbrıs Rum yönetiminin Metsara bölgesinde kullanılmayan bir maden kuyusunda Filipinli Marry Rose’un (38) cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Ada’ya çalışmaya gelen Marry Rose, 6 yaşındaki kızı Sierra Graze’yle geçen yıl Mayıs ayından bu yana kayıp listesindeydi.

Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

Rum polisi, genç kadının sosyal medya ve telefon kayıtlarını inceleyerek Rum ordusunda görevli Teğmen Nikos Metaksas’a ulaştı.

SAHTE HESAPLA TUZAK KURMUŞ

Metaksas, suçunu itiraf etti ve Marry Rose ile sahte hesap açtığı Badoo adlı arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığını, ilk görüşmeye küçük kızını da getirdiğini ve seks yaptıktan sonra boğarak öldürdüğünü anlattı.

Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

Rum katil, geçen yıl Haziran ayında yine aynı siteden tanıştığı ikinci Filipinli kadın Arian Palanas Pazano’yu (28) da boğarak öldürdüğünü söyledi. Metaksas, kadınları maden kuyusuna, küçük kızı ise ayağına taş bağlayarak kuyu yakınındaki baraj göletine attığını ifade etti.

Nikos’un itiraflarının ardından harekete geçen Rum polisi önceki gün ilk Filipinli kadını buldukları maden kuyusunda ikinci kadın Pazano’nun cesedine ulaştı. Baraj göletinde ise, küçük kız Sierra’nın cesedi aranıyor.

KAYIP HİZMETÇİLER ARANMIYOR

Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

Polis, çalışmak amacıyla ülkeye gelen çok sayıda yabancı uyruklu kadının kaybolduğuna dikkat çekerek, maden kuyusunda başka kadınların cesetlerinin de bulunma şüphesi üzerinde duruyor.

Rum polisi, kayıp ihbarı yapılan yabancı kadın vakalarıyla yeterince ilgilenmemekle suçlanıyor. Rum polisi, çalışmaya gelen yabancıların kayıp bildirimlerini, “KKTC’ye geçmiştir” öngörüsüyle etkin bir şekilde soruşturmuyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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