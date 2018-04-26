'Seri katil' olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Seri katil' olduğu şüphesiyle gözaltına alındı
GeriDünya 'Seri katil' olduğu şüphesiyle gözaltına alındı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
26.04.2018 - 07:44, Son Güncelleme:

'Seri katil' olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Seri katil' olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 72 yaşındaki Joseph James DeAngelo adlı eski bir polis, seri katil olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Yetkililer, Sacramento kentinde gözaltına alınan DeAngelo'nun eyalette 1976-1986 yılları arasında 12 kişiyi öldüren, 51 kişiye tecavüz eden ve 120'den fazla evi soyan kişi olduğundan şüpheleniyor.

DeAngelo'nun bazı DNA kanıtlarının eşleşmesinin ardından gözaltına alındığı bildiriliyor.

ABD medyası o dönem bu suçları işleyen kişiye "Golden State katili" lakabını takmıştı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 2 yıl önce bu kişinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Tuuklanıp yargılanması halinde savcılar DeAngelo hakkında idam cezası isteyebilir.

'KIZI VE TORUNUYLA YAŞIYORDU'

Sacramento Bee gazetesinin haberine göre Joseph DeAngelo, kızı ve torunuyla birlikte yaşıyordu.

Auburn Journal adlı web istesi ise DeAngelo'nun 1979'da dükkanlarda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polislikten ihraç edildiğini yazmıştı.

1976-1986 yılları arasında Kaliforniya'daki cinayetler önce eyaletin başkenti Sacramento'da başlamış, daha sonra San Francisco'ya ve eyaletin merkezi ile güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı.

Cinayetleri sonrası nakit para, mücevher ve kimlik kartlarını çalan seri katilin öldürdüğü kız çocukları ile kadınların yaşları 12 ila 41 arasında değişiyordu.

Seri katil bilinen son cinayetini Orange County'de işlemiş ve 18 yaşındaki bir kadını tecavüz ettikten sonra öldürmüştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Eğitime kadın eli değiyor, o zihniyet değişiyor…

'Seri katil' olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Çin gazetesinden şok Kuzey Kore iddiası

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?