Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Seri katil diye tuttuğu adam sivil polis çıktı... Suçlu böyle yakalandı

    Seri katil diye tuttuğu adam sivil polis çıktı... Suçlu böyle yakalandı

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Rusya'da 22 yaşındaki bir adam ailesinin mirasını almak için anne baba ve kızkardeşini öldürtmeye karar verdi. Bunun için seri katil tutan adam baltayı taşa vurdu. Çünkü seri katil diye tuttuğu kişi sivil polisti.

    Rusya’da 22 yaşındaki bir adam, zengin ailesinin mirasına konmak için kiralık katil tutmaya karar verdi. Ailesini öldürtmeye karar veren adam sonunda bir kiralık katil buldu. Ancak bu onun için sonun başlangıcı oldu.

    Katile 10 yaşındaki kız kardeşi, annesi, babasını öldürülmesi için 200 bin lira teklif etti.

    Seri katil diye tuttuğu adam sivil polis çıktı... Suçlu böyle yakalandı


    Ancak katil diye tuttuğu kişinin sivil polis olduğundan haberi yoktu. Polis aileyle iletişime geçti. Anne ve babaya makyajla cinayet kurbanı süsü verildi. Fotoğraflar çekildi. Genç adam cinayet fotoğraflarını görmek için ‘kiralık katil’ ile buluşunca yakayı ele verdi.

     

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

    Etiketler: RUSYA , kiralık katil , Cinayet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri