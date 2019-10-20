Serbest bıraktı kendini savundu
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, ‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in yakalanmasının ardından çıkan şiddetli çatışmalar üzerine serbest bırakılması kararını savundu.
Obrador, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı. Ölüm istemiyoruz, savaş istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Polis ve Lopez’in serbest bırakılmasını talep eden çeteler arasında çıkan olaylarda 8 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
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