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    Serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediler

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 21:11 | Son Güncelleme:

    Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.

    Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 62 yaşındaki Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.

    Öte yandan başta sosyal medya ağı Twitter olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki şirketlerde hissesi bulunan El Velid, 18 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinde dünyanın en zengin insanlar listesinde yer alıyor.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulan, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu; tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

    ​Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk davaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

     

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    Etiketler: El Velid bin Talal , Suudi Arabistan , Twitter
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