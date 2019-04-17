Şer tasarısını sundu Anastasiadis’e koştu
ABD Kongresi’ne Türkiye’ye F-35 sevkıyatının engellenmesi ve Kıbrıs Rum yönetimine 32 yıllık silah ambargosunun kaldırılmasını talep eden tasarının sunulmasında yer alan Senatör Menendez, dün Lefkoşa’da Rum lider Anastasiadis ile görüştü.
ABD Senatosu’nda Türkiye aleyhinde birçok tasarının altında imzası bulunan Demokrat Parti Senatörü Robert Menendez, Türkiye’ye F-35 sevkıyatının engellenmesi ve Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını talep eden tasarıyı sunduktan sonra Lefkoşa’ya gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis’le buluştu. Görüşmenin ardından basının sorularını yanıtlayan Menendez, Rum liderle Doğu Akdeniz’deki doğalgaz keşifleri, enerji güvenliği ve ABD-Rum ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını söyledi. Anastasiadis ile ‘mükemmel’ bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Menendez, ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını kaydetti.
TASARIDA NELER VAR
Menendez ve bir diğer Rum-Yunan lobisi destekli Senatör Marco Rubio, geçen hafta ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne, Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği adı altında bir yasa tasarısı sundu. Tasarıda, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde F-35 savaş uçaklarının sevkıyatının engellenmesi isteniyor. Türkiye’nin yazılı olarak ‘S-400’ten vazgeçtiğini’ bildirmesi halinde ABD Başkanı’nın yaptırımları kaldırmasına olanak veriliyor.
Tasarıda ayrıca, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında kurulan enerji ve güvenlik ortaklığına tam destek verilmesi ve konuyla ilgili enerji merkezi kurulması öngörülüyor. ABD’nin 1987’den bu yana Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması, Yunanistan’a 5, Rum yönetimine ise 2 milyon dolar askeri eğitim desteği verilmesi talep ediliyor. Dünya üzerinde çatışan taraflara silah satışı yapmama ilkesini takip eden ABD, Kıbrıs sorunu nedeniyle Rum yönetimine 32 yıldır ambargo uyguluyor.
KKTC DIŞİŞLERİ: YANGINA KÖRÜKLE GİTMEYİN
KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu’na sunulan Rumlara ambargonun kaldırılmasına yönelik tasarıya tepki gösterdi ve “Bölgede silahlanma yarışına neden olur, yangına körükle gitmeyin” dedi. Senatörlerin ‘Rum-Yunan çıkarlarına hizmet eden bilindik kişiler’ olduğunu belirten Dışişleri, her yıl benzer tasarıların komite aşamasında reddedildiğini hatırlattı.
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