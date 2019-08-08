Senatörlerden Trump’a Türkiye baskısı
Amerikan Washington Post gazetesine göre ABD Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaya zorlamak için çalışıyor.
Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarma kararı almıştı. Trump yönetiminin Türkiye ile Suriye’de güvenli bölge müzakereleri sürerken ABD’li Kongre üyelerinin de Ankara’ya yaptırım olmazsa nasıl hareket edeceklerini değerlendirdiği belirtildi.
Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nden Senatör Marco Rubio, Başkan’ın yaptırımları öteleme yetkisini ima ederek bunu elinden almak için harekete geçilebileceğini belirtti ve “Bunu yapmak istemiyoruz, çünkü başkana esneklik sağlamak istiyoruz. Ancak suistimal ederse harekete geçmemiz gerekir” dedi. Senatör Marco Rubio de, “Eğer Türkiye için bunun herhangi bir sonucu (yaptırım) olmazsa gelecekte hangi ülke bizim sözümüzü dinler” yorumunda bulundu. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch ise Başkan Donald Trump’ın yaptırım uygulamayacağını düşünmek için erken olduğu görüşünde. Bu arada ABD Kongresi eylüle kadar yaz tatilinde.
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