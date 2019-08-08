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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Senatörlerden Trump’a Türkiye baskısı

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Senatörlerden Trump’a Türkiye baskısı

Amerikan Washington Post gazetesine göre ABD Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaya zorlamak için çalışıyor.

Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarma kararı almıştı. Trump yönetiminin Türkiye ile Suriye’de güvenli bölge müzakereleri sürerken ABD’li Kongre üyelerinin de Ankara’ya yaptırım olmazsa nasıl hareket edeceklerini değerlendirdiği belirtildi.

Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nden Senatör Marco Rubio, Başkan’ın yaptırımları öteleme yetkisini ima ederek bunu elinden almak için harekete geçilebileceğini belirtti ve “Bunu yapmak istemiyoruz, çünkü başkana esneklik sağlamak istiyoruz. Ancak suistimal ederse harekete geçmemiz gerekir” dedi. Senatör Marco Rubio de, “Eğer Türkiye için bunun herhangi bir sonucu (yaptırım) olmazsa gelecekte hangi ülke bizim sözümüzü dinler” yorumunda bulundu. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch ise Başkan Donald Trump’ın yaptırım uygulamayacağını düşünmek için erken olduğu görüşünde. Bu arada ABD Kongresi eylüle kadar yaz tatilinde.

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