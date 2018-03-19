Senato’da ‘FBI’ için acil toplantı
ABD Senatosu Adalet Komisyonu üst düzey üyelerinden Patrick Leahy, Başkan Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi acil toplantıya çağırdı.
Demokrat Partili Senatör Leahy, komiteye hitaben kaleme aldığı mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın FBI’ı “politik malzeme” haline getirdiğini savundu. Leahy, Trump’ın, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından yaptığı toplantı çağrısında şunları kaydetti: “Başkan Donald Trump, FBI’ı hedef aldı. Korkarım ki FBI’a ve daha geniş anlamda ülkemizin kurumlarına zarar veriliyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz bütün krizlerden daha önemli ve partilerimizden bağımsız olarak acil adım atmalıyız.” Komitenin toplantıyı ne zaman gerçekleştireceği henüz açıklanmadı.
‘AMERİKA SENİ YENECEK’
Bu arada ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) eski direktörü John Brennan da Trump’a yönelik, “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” ifadesini kullandı. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen cuma günü, McCabe’i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı. Azle gerekçe olarak McCabe’nin Clinton Vakfı soruşturmasından oynadığı rola işaret edilmişti. McCabe’nin bazı FBI yetkililerini Wall Street Journal’a konuşmaları için teşvik ettiği, sonra da bu konuda müfettişleri yanılttığı öne sürülmüştü.
Görevden alınmasına sert tepki gösteren McCabe, Trump’ın seçim kampanyası ile Rusya bağlantısını soruşturan Kongre Özel Savcısı Robert Mueller’in çalışmasına dikkat çekerek, “Bu, bu Yönetim’in FBI’ya ve bugüne kadar devam eden Özel Savcı soruşturması çabalarına karşı süregiden savaşının bir parçasıdır. Bu kampanyadaki ısrarları yalnızca Özel Savcı’nın çalışmasının öneminin altını çizmeye hizmet eder” demişti.
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