Senaryoydu gerçek oldu
Müzedeki tüm resim, heykel ve maketlerin geceleri canlanmasını konu alan fantastik komedi türü ‘Müzede Bir Gece’ filmi, ABD’de gerçek oldu. 175 ‘talihli’ pijamalarını, battaniyelerini alıp, bütün bir geceyi Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nde geçirdi.
BİLİM ve tarih severlerin heyecanla beklediği ‘müzede pijama partileri’, ABD’nin farklı eyaletlerinde sürüyor.
Amerikan Doğal Tarih Müzesi öncülüğünde 2014’ten bu yana düzenlenen organizasyon, son olarak New York’ta gerçekleştirildi.
ABD’li aktör Ben Stiller’in başrolünü oynadığı aynı adlı filmle popüler olan ‘Müzede bir gece’ organizasyonları için, New York’ta kayıt yaptıran 175 kişi, bütün bir geceyi müzede geçirdi.
Boston’da çalışan müze tarihçisi Victoria Cain, etkinliğin yetişkinler için bir uzay gezisi gibi olduğunu ifade ediyor.
İlki çocuklar için düzenlenen ilgi çekici şehir aktivitesi, 2014’ten bu yana yetişkinler için gerçekleşiyor.
Katılımcılar, müzenin karartılmış odalarında gece gezme fırsatı yakalıyor.
New York’tan ilham alan ABD’deki birçok müze de bu furyaya katıldı.
Atlanta, Milwaukee, Portland, Oregon gibi birçok eyalette faaliyet gösteren müzeler ve akvaryumlar, biletleri kısa sürede tükenen gece organizasyonları düzenliyor.
BALİNANIN ALTI DİNOZORUN YANI
Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin öncülük ettiği ‘müzede bir gece’ konseptli’ organizasyonlar büyük ilgi görüyor.
Müzede sabahlayan ziyaretçiler, okyanus yaşamını konu alan Milstein Salonu’ndaki dev mavi balina maketinin ya da bir T-Rex fosilinin yanında bütün bir gece geçirebiliyor.
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