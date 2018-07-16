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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.07.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

Senaryoydu gerçek oldu

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Senaryoydu gerçek oldu

Müzedeki tüm resim, heykel ve maketlerin geceleri canlanmasını konu alan fantastik komedi türü ‘Müzede Bir Gece’ filmi, ABD’de gerçek oldu. 175 ‘talihli’ pijamalarını, battaniyelerini alıp, bütün bir geceyi Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nde geçirdi.

BİLİM ve tarih severlerin heyecanla beklediği ‘müzede pijama partileri’, ABD’nin farklı eyaletlerinde sürüyor.

Amerikan Doğal Tarih Müzesi öncülüğünde 2014’ten bu yana düzenlenen organizasyon, son olarak New York’ta gerçekleştirildi.

Senaryoydu gerçek oldu

ABD’li aktör Ben Stiller’in başrolünü oynadığı aynı adlı filmle popüler olan ‘Müzede bir gece’ organizasyonları için, New York’ta kayıt yaptıran 175 kişi, bütün bir geceyi müzede geçirdi.

Boston’da çalışan müze tarihçisi Victoria Cain, etkinliğin yetişkinler için bir uzay gezisi gibi olduğunu ifade ediyor.

İlki çocuklar için düzenlenen ilgi çekici şehir aktivitesi, 2014’ten bu yana yetişkinler için gerçekleşiyor.

Senaryoydu gerçek oldu

Katılımcılar, müzenin karartılmış odalarında gece gezme fırsatı yakalıyor.

New York’tan ilham alan ABD’deki birçok müze de bu furyaya katıldı.

Atlanta, Milwaukee, Portland, Oregon gibi birçok eyalette faaliyet gösteren müzeler ve akvaryumlar, biletleri kısa sürede tükenen gece organizasyonları düzenliyor.

Senaryoydu gerçek oldu

BALİNANIN ALTI DİNOZORUN YANI
Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin öncülük ettiği ‘müzede bir gece’ konseptli’ organizasyonlar büyük ilgi görüyor.

Müzede sabahlayan ziyaretçiler, okyanus yaşamını konu alan Milstein Salonu’ndaki dev mavi balina maketinin ya da bir T-Rex fosilinin yanında bütün bir gece geçirebiliyor.

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