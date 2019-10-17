Semenya için kötü haber
İngiliz Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron, kadın atletlerin daha hızlı koşmasını sağlıyor.
Araştırmada bir doz testosteron verilen kadın atletlerin, diğer kadınlara göre 21 saniye fazla koştuğu tespit edildi. Araştırma, Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun (IAAF) kadın sporcuların testosteron seviyelerinin kısıtlanması kararının ardından geldi. Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya’nın normalin üzerinde testosteron seviyesi tartışmalara neden olmuş, Semenya IAFF’in kısıtlamasının adil olmadığını savunmuştu.
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