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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Instagram
14.08.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Semadirek Adası'nda binin üzerinde turist mahsur kaldı

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Semadirek Adası'nda binin üzerinde turist mahsur kaldı

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle aralarında Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi adada mahsur kaldı.

Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde art arda meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'tan bu yana adaya feribot seferleri gerçekleştirilemiyor.

Semadirek'te tatil süreleri sona eren binin üzerinde kişi ise evlerine dönmek için limanda bekleyişlerini sürdürüyor. Dedeağaç Limanı'nda da günler öncesinden adadaki otellerde yelerini ayırtan ve gemi biletlerini alan çok sayıda turist, kendilerini adaya götürecek gemiyi bekliyor.

Semadirek Belediye Başkanı Thanasis Viças, adada yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını belirterek, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığının desteğiyle ihtiyacı olan ziyaretçilere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığını aktardı.

ADADA YİYECEK VE KONAKLAMA SIKINTISI YAŞANIYOR

Yunan basınındaki haberlerde ise feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği, olayın bölge turizminde büyük ölçüde olumsuz etki bıraktığı kaydedildi.

Semadirek ve Dedeağaç limanlarında toplanan yolcularla görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı ifade edilen haberlerde, Semadirek'teki sorunun çözümü için Yunanistan Denizcilik Bakanlığının çabalarının sürdüğü, bu amaçla arızalı gemiler tamir edilinceye kadar Ege adalarında sefer yapan başka bir geminin Dedağaç'a gönderildiği bildirildi.

FERİBOTUN ARIZALANMASIYLA İKİ GEMİ TAHSİS EDİLMİŞTİ

Yazın, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan feribotun 6 Ağustos'ta makinelerinde arıza meydana gelmesinin ardından bu güzergah için başka bölgelerden iki gemi tahsis edilmişti.

Dedeağaç Limanı'na gelen iki geminin de ilk seferinde arıza yapması üzerine daha büyük bir gemi görevlendirilmişti.

Ancak bu gemi de Dedeağaç'tan aldığı yaklaşık 560 yolcu ve 227 araçla gittiği Semadirek Adası'nda, liman tesislerinin yetersiz olması nedeniyle limana yanaşamadan tekrar Dedağaç'a geri dönmüştü.

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