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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.02.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

'Selman el-Avde'nin serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

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'Selman el-Avde'nin serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

Suudi Arabistan'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, babasının yargılandığı dava kapsamında dün yapılması kararlaştırılan duruşmanın ertelendiğini, serbest bırakılması yönünde bir işaretin de bulunmadığını belirtti.

Abdullah el-Avde, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, başsavcının idamını istediği gizli yargılama sürecinde babasının duruşmasının üçüncü kez ertelendiğini aktardı.

Başsavcının talebinin boş suçlamalara ve bir Twitter paylaşımına dayandığına dikkati çeken Avde, "Dosyanın çözüme ulaşması veya babamın serbest bırakılması yönünde bir işaret yok." ifadelerini kullandı.

Vaiz Selman el-Avde'nin Fransa'daki avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avde'nin yargılanmasının, Suudi Arabistan'ın ifade ve düşünce özgürlüğü hakkını kullanan entelektüel kişilere karşı yürüttüğü yargı baskısı politikası çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Avde'nin avukatları dün yaptıkları yazılı açıklamada, müvekkillerinin pazar günü yargılanması için sürpriz duruşma kararı alındığını ve bu duruşmada idam kararı çıkmasından endişe ettiklerini belirtmişti.

Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Avde, Twitter'da, bazı Arap ülkelerinin Katar'a karşı ambargo uygulamasıyla başlayan Körfez krizinde, taraflar arasında muhtemel uzlaşıyı destekleyen "Allah kalplerini yakınlaştırsın" yönünde paylaşımda bulunmasının ardından Suudi makamlarınca 10 Eylül 2017'de tutuklanmıştı.

Abdullah el-Avde, ilk olarak Eylül 2018'de yargılanmaya başlayan babası için savcılığın terör suçlamasıyla idam cezası istediğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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