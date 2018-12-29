Selin vurduğu İdlib’e Türkiye’den yardım eli
SURİYE’nin İdlib ve Lazkiye kırsalında çarşamba gününden beri etkili olan ve önceki gün sele yol açan sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı. Kah bölgesinde bulunan Kerame, Atme, Akrabat ve Sarmada kampları selden en çok etkilenen bölgeler oldu. Ülkenin Türkiye sınırındaki kamplarında barınan ve sel felaketinde çadırsız kalan en az 25 bin sivilin yardım beklediği kaydedildi. Selden etkilenen aileler nispeten güvenli bölgelere taşındı.
‘HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK’
Bölgeye giden AFP muhabiri, ailelerin gıda stoklarının sel sularında yüzdüğünü aktardı. Habere göre, çatal ve kaşıklarının dahi sele kapıldığını kaydeden aileler, “Her şeyimizi selde kaybettik” diye konuştu. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme sığınmacı kampında yaşayan Nebil Avad, kampta yaşayanların uyurken sular altında kaldığını aktardı. Kamplar bölgesinde yaklaşık 700 bin sivil yaşıyor. Sel 70 bin sivili etkilerken mağdur insan sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, Kızılay, AFAD, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi Türk yardım kuruluşları da bölgeye gitti.
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