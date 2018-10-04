Selfie'den ölüm bilançosu: 5'i Türkiye'de...
Amerika BirleÅŸik Devletleri Ulusal TÄ±p KÃ¼tÃ¼phanesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, 2011-2017 arasÄ±nda dÃ¼nya genelinde 259 kiÅŸinin tehlikeli selfie arayÄ±ÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini gÃ¶sterdi. AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re bu dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'de de 5 kiÅŸi selfie Ã§ekerken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Â
AraÅŸtÄ±rmayÄ± yapan kuruluÅŸ bu tÃ¼r Ã¶lÃ¼mlerin engellenmesi iÃ§in, "selfie'ye yasak alanlar" belirlenmesini Ã¶nerdi.
Ã–nerilen alanlar arasÄ±nda, Ã¶lÃ¼mlerin Ã§oÄŸunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± daÄŸ zirveleri, yÃ¼ksek binalar ve gÃ¶ller de yer alÄ±yor.
BoÄŸulma, ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanan kazalar ve yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸme,Â bu 259 Ã¶lÃ¼m arasÄ±nda en yaygÄ±n olanlarÄ± olarak aÃ§Ä±klandÄ±.
YaÅŸanan Ã¶lÃ¼mler arasÄ±nda, hayvan saldÄ±rÄ±sÄ±, elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lma, yangÄ±n ve silah gibi Ã¶rnekler de yer alÄ±yor.
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