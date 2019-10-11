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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Selfie'de göze yansıyan görüntülerden adresini bulup şarkıcıya saldırdı

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Selfie'de göze yansıyan görüntülerden adresini bulup şarkıcıya saldırdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir pop yıldızına saldırmak suçundan gözaltına alınan hayranı, şarkıcının adresini sosyal medyaya koyduğu selfie'lerde gözlerindeki yansımalardan tespit ettiğini söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Hibiki Sato adlı zanlı, ifadesinde hayranı olduğu Tenshitsukinukenşyomi grubunun üyesi Matsuoka'nın fotoğraflarından birinde gözlerine yansıyan bir tren istasyonu tabelası gördüğünü söyledi.

Sato, Google haritalarının yardımıyla istasyonu bulduktan sonra diğer fotoğraflardan şarkıcının gözüne yansıyan perdelerin konumu ve ışığın geliş açısını inceleyerek Google Sokak Görünümü'nde (Street View) apartmanın yerini bulduğunu anlattı.

Polise göre 1 Eylül akşamı evine dönen 21 yaşındaki Matsuoka'ya arkadan yaklaşan zanlı, bir bez parçasıyla ağzını kapadığı şarkıcıyı kuytu bir yere sürükledi.

Boğuşma sırasında cinsel tacize uğrayan Matsuoka yüzünden yaralandı. Daha sonra kaçan saldırgan güvenlik kamerası görüntülerinin yardımıyla 17 Eylül'de yakalandı.

'Kişisel bilgilerinizi ele verebilirsiniz'

Japon gazetesi Sankei Shimbun'a konuşan bir polis yetkilisi, "İnsanlar sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşırken kişisel verilerini ele verme riskini dikkate almalı" dedi.

2016'da bir Japon kadın şarkıcı, gönderdiği hediyeyi kabul etmeyen hayranının saldırısına uğramıştı.

Sahneye çıkmaya hazırlanırken saldırıya uğrayan Mayu Tomita, boynu, göğsü, kolları ve sırtına isabet eden 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019)
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