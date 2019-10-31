Selfie sarı kartı
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.
Maçın kadın hakemi, Brezilyalı ünlü eski oyuncu Kaka ile selfie çekebilmek için maçın 50’inci dakikasında oyunu durdurup efsane oyuncuya sebepsiz yere sarı kart gösterdi. Kartı gösterdikten sonra cebinden cep telefonunu çıkaran hakem, Kaka ile fotoğraf çektirdikten sonra maçı devam ettirdi. Ünlü futbolcu, hakemin hareketine gülerek tepki verdi. Müsabaka, 4-2 Brezilya galibiyetiyle sona ererken, Kaka 1 gol attı.
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