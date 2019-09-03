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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
03.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

'Selfie çılgınlığı, yaban hayvanlarının doğum oranlarını düşürüyor'

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'Selfie çılgınlığı, yaban hayvanlarının doğum oranlarını düşürüyor'

Yeni Zelanda'da düzenlenen Uluslararası Penguen Konferansı'nda iklim değişikliği ve hayvanların yaşam alanlarının kaybolmasının yanı sıra "selfie modasının" yaban hayatına etkileri de ele alındı.

Konferansta yaban hayvanlarıyla fotoğraf çektirme merakının bu hayvanlarda fiziksel ve duygusal strese neden olduğu, beslenme ve üreme alışkanlıklarının sekteye uğradığı ve hatta doğum oranlarını düşürdüğü uyarısı yapıldı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Otago Üniversitesi'nden Yaban Hayatı Yönetimi Programı Başkanı Prof. Philip Seddon, "Yaban hayatına saygımızı yitiriyoruz. Doğayı hiç anlamıyoruz" dedi.

Seddon şunları söyledi:

"Sorun yaban hayatı selfie'lerinin sıklıkla hiçbir bağlama oturtulmadan yayımlanması. Ana mesaj doğayı korumak olsa bile bu mesaj kayboluyor ve insanların tek gördüğü şey penguen kucaklayan bir kişi oluyor ve başkalarında da aynı şeyi yapma isteği doğuyor."

"Dünya genelinde giderek kentleşen, doğal yaşamdan kopan ve yaban hayatına erişimleri ticarileşerek steril ve güvenli hale gelen bir nüfus var. Bunun sonucu olarak çocuğunuza vahşi bir hayvanın üzerinde poz verdirtmek gibi biz biyologlara garip gelen davranışlar ortaya çıkıyor."

Instagram'da vahşi yaşam selfie'lerinde yüzde 292 artış
Instagram gibi platformlarda yüz binlerce yaban hayatı selfie'si var. Dünya Hayvan Koruma örgütünün 2017'de yayımladığı bir rapora göre, 2014-2017 yılları arasında Instagram'da yayımlanan vahşi yaşam selfie'lerinin sayısında yüzde 292 artış görüldü.

İyi selfie, kötü selfie

Raporda bu fotoğrafların yüzde 40'ının "vahşi hayvanların kucaklanması, tutulması ve hayvanlara tuhaf şeyler yaptırılması gibi kötü selfie'lerden oluştuğu" belirtiliyor.

Raporda "iyi selfie" ise hayvanlarla hiçbir temasın olmadığı, hayvanın fotoğraf malzemesi olarak kullanılmak için hareketlerinin sınırlanmadığı fotoğraflar olarak tanımlanıyor.

Ünlülerin de vahşi yaşam selfie'lerini özendirdiği belirtiliyor. Tenisçi Roger Federer ve Margo Robbie, Avustralya'da kanguruya benzeyen bir keseli hayvan olan quakkolarla, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber bir kaplanla, reality şov yıldızı Kim Kardashian bir fille, Amerikalı şarkıcı Taylor Swift de bir kanguruyla poz vermişti.

'Deniz aslanlarıyla dans'

Yeni Zelanda'da selfie çekmek için deniz aslanlarıyla dans eden, nadir bir tür olan sarı gözlü penguenleri kovalayan ve ürkek bir hayvan olan kivi kuşunu kucaklamaya çalışan turistlerin görüntüleri medyaya yansımıştı.

Oamaru'daki Mavi Penguen Kolonisi'nin bilim ve çevre yönetici Philippa Agnew, yaban hayatı selfie'lerinin hayvanlara zarar verdiğini söyleyerek bölgede fotoğraf için elektronik cihaz kullanılmasını yasakladıklarını söyledi.

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