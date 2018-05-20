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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
20.05.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Selanik Belediye Başkanı’na dayak

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Selanik Belediye Başkanı’na dayak

Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris, Yunanistan’da önceki gün sözde ‘Pontus Soykırımı’ iddiaları nedeniyle düzenlenen anma töreninde aşırı sağcı Yunanların saldırısına uğradı. 76 yaşındaki Butaris, Türklere yönelik dostane yaklaşımları ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu görüşleriyle tanınıyordu.

YUNAN Parlamentosu’nun 1994 yılında oybirliği ile kabul ettiği sözde “19 Mayıs Pontuslu Rum Soykırımı’nı Anma Günü” etkinlikleri çerçevesinde Selanik’te “Beyaz Kule” önünde yapılan tören sırasında, kalabalık bir grup, Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris’in daha önce Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu ifadelerini hatırlatarak, tören yerini terk etmesini istedi. Milliyetçi Yunanlar, Butaris’e Makedonya konusundaki ılımlı görüşleri nedeniyle de tepki gösterdi. Kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere aldırmayan Butaris tören alanında kaldı. Ancak kısa bir sure sonra kalabalık fanatik bir grup 76 yaşındaki belediye başkanının üzerine hücum etti.

Selanik Belediye Başkanı’na dayak

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganlar, Butaris’i tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. Korumaları tarafından kurtarılan Butaris hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Yiannis Butaris, taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada, “Bir kâbus yaşadım. Her yerime vuruyorlardı” dedi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, saldırının “radikal sağcı haydutların işi olduğunu” belirterek, suçluların en kısa sürede yakalanacağını açıkladı. Siyasi partiler de Butaris’e yapılan saldırıyı kınadı. Butaris, Belediye Başkanı seçilmeden önce Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evin bulunduğu sokağa “Atatürk Sokağı” adı verilmesini ve şehir merkezinde bir “Türk Anıtı” dikilmesini önermişti ancak yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Yiannis Butaris, 2012’de belediye başkanı seçildikten sonrada “Türkler kardeşim” şeklindeki sözleri nedeniyle yoğun eleştiri almıştı.

Selanik Belediye Başkanı’na dayak

SIRADIŞI ÇİZGİSİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yunanistan’ın en önemli şarap üreticilerinden olan Yiannis Butaris, özel yaşamı ile de sık sık gündeme geliyor. 1980’li yıllarında alkol bağımlısı olduğundan bir süre tedavi gören Butaris, kendi deyişiyle “1991’den sonra tek damla alkol bile içmedi.” Kulağında küpesi, kollarında dövmeleriyle farklı bir siyasetçi portresi çizen Butaris, kilise ile de sık sık kavga etti. Kendisini eleştiren Selanik Metropoliti Anthimos’a “Siyaset yapıyorsun. O zaman git önce sakalını tıraş et” diye cevap verdi. Kilise ile kavgasının en önemli nedeni, Selanik’te krematoryum açmak istemesine din adamlarının topyekun tepki göstermesi.

PARTİ ÜYESİ DEĞİL

Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki ‘isim anlaşmazlığı’nda da Butaris resmi Yunan politikasından farklı bir çizgide. Butaris’e göre isim konusu önemli değil. Butaris, her fırsatta Türk turistlerin Selanik’i ziyaret etmeleri çağrısında bulunuyor ve “Biz Yunanlar için İstanbul’da Ayasofya ne kadar önemli ise Türkler için de Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev önemli” diyor. Butaris, herhangi bir siyasi parti üyesi olmamasına rağmen Selanik’te iki dönemdir belediye başkanı olarak seçildi.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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