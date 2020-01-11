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Haber Giriş: 11.01.2020 - 21:28,Son Güncelleme:/

Sel hayatı felç etti! Havaalanını su bastı

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Sel hayatı felç etti! Havaalanını su bastı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşanan sel hayatı durma noktasına getirdi. Dünyanın en işlek havaalanlarından Dubai Havalimanı'nı da sel basarken, gün içindeki uçuşlar iptal edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ülke genelinde yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sele neden oldu.

Ulusal Meteoroloji Merkezi halkı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bazı okullar tatil edildi.

Dubai Havalimanı’nın da selden etkilenmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içindeki uçuşlar iptal edildi.

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