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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.04.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Sel felaketinin İran'a zararı 7,6 milyar dolar oldu

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Sel felaketinin İran'a zararı 7,6 milyar dolar oldu

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkenin 25 eyaletini etkileyen sel felaketinin maddi zararının 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ülkedeki sel felaketi konusunda milletvekillerine bilgi vermek üzere Meclis Genel Kuruluna katılan Fazli, maddi zarara ilişkin bilgilendirmede bulundu.     

Fazli, yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin 25 eyalet ve 4 bin 400 köyü etkilediğini belirterek şu ana kadar oluşan maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar (İran devletinin resmi kuruna göre) olduğunu aktardı.   İran'da 17 Mart'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına almış durumda. Etkili olduğu bölgelerde ciddi hasara yol açan sel felaketinde ülke genelinde 76 kişi hayatını kaybetmişti.     

TÜRK KIZILAY AFET BÖLGESİNE YARDIM GÖNDERDİ     

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.       

İrandaki sel felaketinde can kaybı 76 oldu
İran'daki sel felaketinde can kaybı 76 oldu
 

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