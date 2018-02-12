Seks skandalı Oxfam'ı zor durumda bıraktı

Oxfam’ın çalışanlarının, 2010 yılında meydana gelen depremin ardından Haiti’de depremzedeler ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının ardından, İngiliz hükümeti kuruluşa her yıl yaptığı mali katkıyı gözden geçireceğini açıkladı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, bugün Oxfam Üst Düzey Yöneticisi Mark Goldring ve Mütevelli Heyeti Başkanı Caroline Thomson ile bir araya geldi.



Oxfam yöneticilerinin görüşmede kuruluşun seks skandalı olayını ele alma biçimiyle ilgili savunma yaptıkları belirtiliyor.

İngiliz hükümeti Oxfam’ın bütçesine yılda yaklaşık 32 milyon sterlin mali katkıda bulunuyor.

- THE TİMES ORTAYA ÇIKARDI

The Times gazetesi geçen hafta, Oxfam’ın 2011’de hazırladığı ancak sümen altı edilen soruşturma raporuna dayandırdığı bir haber yayımlamıştı.

Oxfam’ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren ile bazı çalışanlarının depremzede kadınlar ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği ancak yardım kuruluşunun olayı örtbas ettiği ortaya çıkmıştı.

2010'da yaşanan Haiti depremi sırasında gerçekleşen olayda, Oxfam’ın Hauwermeiren için kiraladığı villanın kullanıldığı da belirlenmişti.

Olaya karışan depremzedelerden bazılarının 18 yaşının altında olduğu iddialarının da Oxfam'ın sümen altı ettiği soruşturma raporuna yansımasına rağmen kurumun, Hauwermeiren’i resmi makamlara ihbar etmek yerine kademeli bir şekilde istifaya zorlamayı tercih ettiği tespit edilmişti.

- YILLIK BÜTÇESİ 300 MİLYON STERLİN

İngiliz hükümetinin katkıları ve halktan topladığı bağışlarla yılda yaklaşık 300 milyon sterlin bütçe kullanan Oxfam’ın, kamuoyundaki imajının ve yardım çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için olayı sümen altı ettiği öne sürülmüştü.

Oxfam’ın, İngiltere’de yardım kuruluşlarını denetleyen Hayır Kurumları Komisyonu’na ise olayın ayrıntılarını iletmediği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan kurum, skandalı örtbas ettiği yönündeki iddiaları reddediyor.

- BÜYÜKELÇİDEN TEPKİ

Öte yandan Haiti’nin Londra Büyükelçisi Bocchit Edmond da dün yaptığı açıklamada, Oxfam skandalını “şoke edici, utanç verici ve kabul edilemez.” diye nitelendirmişti.

Haiti’de 2010’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 220 bin kişi hayatını kaybetmiş, 300 bin kişi yaralanmış, bir milyon 300 bin kişi de evsiz kalmıştı.

Oxfam'dan 2011’de kamuoyuna yapılan açıklamada, Haiti’de görev yapan bazı çalışanlarının “uygunsuz davranış” soruşturması sonrasında işi bıraktığı ancak soruşturmanın parasal olmadığını bildirilmişti.