Seks robotları zombileştiriyor
Bilgisayarlar ve robotlar üzerine uzman bir isim olan Noel Sharkey, ‘Seks Robotları ve Biz’ adlı belgeselde insanların cinsel ihtiyacını karşılamak üzere üretilen androidlerin yol açacağı sorunlara işaret etti.
Dünyada seks robotlarının satışının arttığına dikkat çeken Sharkey, “Bunu makinelerle yapıyoruz çünkü yapabiliyoruz ama bunun insanlığı nasıl tamamen değiştireceğini düşünmüyoruz. Bazılarına göre seks robotları cinsel ilişkiyi her zaman ulaşılabilen hale getiriyor ve çok kolaylaştırıyor. Bu, hayatlarımızın anlamını kaybetmemize ve zombilere dönüşmemize yol açabilir” dedi.
PEDOFİL VE TECAVÜZCÜ UYARISI
Sharkey, pedofillerin çocuğa benzeyen robotlar, tecavüzcülerin de ‘hayır’ diyen robotlar bulabileceğini belirterek, bu tür davranışların neden olacağı risklere işaret etti. Kanada’dan Dr Neil McArthur ise bazı insanların, diğer insanlarla cinsel ilişki yerine bu robotları tercih edeceğini ifade etti.
50 YIL İÇİNDE İNSAN GİBİ OLABİLİRLER
Geçtiğimiz yıl Almanya’da sadece robotlardan oluşan bir genelev açılmıştı. Dünya’da sadece 5 firma seks robotları üretiyor. Robotların fiyatları ise 5 bin 400 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ile 15 bin dolar (yaklaşık 60 bin TL) arası.
Bilim insanları, seks robotların giderek insanlara daha yaklaştığını ve 50 yıl sonra insanlar gibi davranabileceğini söylüyor.
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