Şeker ve kanser virütik de olabilir

ABD’nin Indiana Üniversitesi ve Joslin Diyabet Merkezi bilim insanları, virütik genomik dizilimlerle ilgili araştırmaları sonucu, dört virüsün, insan hücrelerinde aktif insülin benzeri hormonlar ve hücrelere ‘büyüme’ emri veren reseptörleri harekete geçiren proteinler üretebildiğini gözlemledi. Ekipteki Türk bilim insanı Emrah Altındiş’in, “Araştırmamızla, insülin benzeri virütik peptitlerin, insan ve kemirgen hücrelerini etkilediğini gösterdik” diyerek özetlediği keşif, diyabet ve kansere yol açabilen biyolojik mekanizmaların açığa çıkarılmasına ilişkin yeni olasılıklar ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bulgular, virüsler gibi biyolojik mekazimaların da şeker ve kanser gibi hastalıklara yol açabileceği konusunda önemli bir ihtimal ortaya koyuyor. Bunun aynı zamanda bu hastalıkların yine virüsler yoluyla bulaşabileceği kuşkusu da yaratacağı belirtilen araştırma sonuçları, bir makale halinde PNAS dergisinde yayımlandı.