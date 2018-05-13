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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Seçim gerilimi artıyor... "Oyunu kaptıran Kerkük'ü kaptırır"

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Seçim gerilimi artıyor... "Oyunu kaptıran Kerkük'ü kaptırır"

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla dün akşam saatlerinde başlattıkları gösterilere bugün Araplar da destek verdi. Türkmenler ve Arap siyasetçiler, yaptıkları ortak basın açıklamasında, oy pusulalarının elle sayılmasını istedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, "Bugün oyunu kaptıran, yarın iradesini ve memleketini (Kerkük) kaptıracaktır" dedi.

Kerkük seçim bürosu önünde düzenlenen gösteriye, Türkmenlerin yanı sıra Araplar da katıldı.

AA muhabirine konuşan Ali Berberoğlu isimli Kerküklü, “Türkmenlerin başlattığı bu protestoya Araplar ve hatta Kürtlerin bir kısmı da katılıyor. Hep birlikte bu şaibeli seçimi protesto ediyoruz.” dedi.

Kentteki bazı siyasi partilere halkın oyunu çalmayı yakıştıramadıklarını söyleyen Berberoğlu, “Seçim pusulalarının otomatik olarak değil normal şekilde yani elle sayılmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu gösteriler durmayacaktır.” diye konuştu.

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler ve Arap siyasetçiler, yaptıkları ortak basın açıklamasında, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla oy pusulalarının elle sayılmasını istedi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların seçimlere hile karıştırılmasına ilişkin tepkilerinin giderek büyüdüğüne işaret ederek, “Hileli seçimlerdeki Türkmen oyunu kolay kolay kimseye kaptırmayacağız.” dedi.

"Bugün oyunu kaptıran, yarın iradesini ve memleketini (Kerkük) kaptıracaktır." diyen Salihi, Türkmenlerin haklı talepleri karşılanmadıkça dün başlatılan ve bugün devam eden gösteri, protesto ve grevlerin onların desteğiyle devam edeceğini vurguladı.

Salihi, Kerküklülerin iradesinin yok sayılmasına sessiz kalmayacaklarına dikkati çekerek, “Sandıktaki, bir milletin hür iradesidir. Bu değerli milletin temsilcileri olarak bize verdikleri güven ve oylar emanettir. Emanete sahip çıkmak zorundayız.” diye konuştu.

"ELLE SAYILSIN"

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da oyların normal bir şekilde yani elle sayılmasının sonucunda çıkan her türlü sonuca saygı duyacaklarını belirterek, “Türkmen ve Arapların şaibeli seçimle ilgili tek talebi oy pusulalarının sayımının, normal şekilde yani elle yapılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Arap milletvekili Muhammet Timim ise teröre ve zulümlere karşı direnen Kerküklülerin oylarının çalınmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizerek, “Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde kentte sivil itaatsizliğe kadar gideceğiz.” dedi.

Öte yandan Murat Ahmet isimli Kerküklü de hile karıştırılan bir seçimin sonuçlarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet, “Kerkük'ün bir kez daha tek taraflı bir yönetimin altına girmesine izin vermeyeceğiz. Gösterilerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, ülkede dün yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler düzenlemişti.

Elektrikli seçim
Elektrikli seçim

 

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