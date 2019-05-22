Seçim alarmı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSeçim alarmı
GeriDünya Seçim alarmı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Seçim alarmı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Seçim alarmı

Avrupa Birliği’nin 28 ülkesi 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu için seçimlere gidecek. Avrupa’da yükseliş eğilimindeki popülist dalga hem Brüksel’i hem de merkezdeki siyasi partileri endişelendiriyor. Nitekim dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ‘AB varoluşsal bir riskle karşı karşıya’ diye uyarıda bulunması dikkat çekti.

AVRUPA Birliği ülkeleri Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2019-2024 döneminde görev yapacak yeni üyelerini belirlemek için yarından itibaren sandığa gidiyor. 26 Mayıs’ta sona erecek seçimler, son dönemde olumlu yanlarından çok yaşadığı bölünmeler ve üstesinden gelemediği sorunlarla gündemde olan AB’nin geleceğini alışılmışın dışında şekillendirme potansiyeli taşıyor. Bunun nedeni ise aşırı sağ ve popülist partilerin sürekli yükselme eğiliminde olması.

Yakın geçmişte AB’nin büyük ülkelerinde siyaset sahnesinde olsalar da fazla etkin olamayan bu partiler artık her yerdeler ve eskiye oranla çok daha güçlüler. Ana akımda lider sıkıntısı çekilen bir ortamda İtalya’daki Lig ve benzer görüşteki partileri AP’de tek çatı altında toplama çabasındaki lideri Matteo Salvini, popülist dalgayı kabartan aktörlerin başını çekiyor. İlk kamuoyu araştırmaları, çok sayıda faktöre bağlı olmak kaydıyla, popülistlerin AP’deki 751 sandalyenin 180’ine yakını elde edebileceklerini gösteriyordu. Gelinen aşamada ise bu oranın daha yüksek olabileceğine ilişkin işaretler artmış durumda.

Seçim alarmı

KATILIM ÖNEMLİ

Avrupa seçimleri yapılmaya başlandığından bu yana en kilit unsurlardan biri katılım oranı. Bu oran 1979’daki ilk seçimden bu yana düşüş eğiliminde. Popülist dalganın en üst düzeye çıkmasından korkulan bu seçimde de katılım oranı önemli rol oynayacak. Halkı özellikle de gençleri sandığa çekecek olanın, isimleri kendi ülkelerinde bile fazla duyulmamış lider adaylarından çok, güncel sınama konuları olması bekleniyor. Genelde seçimlerde ana akım partilere oranla daha iyi organize olan aşırı sağ ve popülistlerin olası bir yüksek katılımdan olumsuz etkilenme ihtimali yüksek.

AB TANINMIYOR

Avrupa seçimlerinin adeta “Avrupa’ya karşı” seçim havasına bürünmesinde AB’nin tanınmaması da etkili. Seçmenler, yerel yöneticisini, ulusal parlamentoda kendisini temsil eden kişileri tanırken AP’deki temsilcilerini genelde hiç tanımıyor, AB’nin nasıl işlediği, izlediği politikalar bilinmiyor. Bu durum İngiltere’nin ayrılma (Brexit) sürecinde olduğu gibi yalana ve çarpıtmaya dayalı propagandanın sokakta rahatlıkla alıcı bulması sonucunu doğuruyor. Ana akım siyasetçilerin ülke için iyi olan gelişmeleri kendi hanelerine yazıp olumsuzlukları Brüksel’in sırtına yüklemeleri de popülistlerin ekmeğine yağ sürüyor.

MACRON: VAROLUŞSAL RİSK

SEÇİM sürecinde Avrupa Birliği’nin mevcut durumunu ve geleceğini ilgilendiren konularda sesi en çok duyulan lider konumundaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan dikkat çekici bir uyarı geldi. Macron, 1979’dan bu yana yapılanların en önemlisi olarak nitelediği seçimler için “Birlik var oluşsal bir riskle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla aktif şekilde devreye girmesi dikkat çeken Macron, milliyetçilikle Avrupa’yı yıkmak isteyenlere karşı ilericilerin büyük bir koalisyon yapması çağrısında bulundu. Sandığa gitmeme eğiliminde olanları da uyaran Macron, bunun Avrupa’yı yıkmak isteyenlere destek olmak anlamına geleceğini belirtti.

RUSYA MI KARIŞTIRIYOR

MOSKOVA her ne kadar bu doğrultudaki iddiaları reddetse de Rusya’nın, AB’nin geleceği açısından ciddi tehdit oluşturmaya başlayan aşırı sağ ve popülist partilerle dirsek temasında olduğu ve bu partilere destek olduğu görüşü hakim. Brüksel’de popülistlere Rusya’nın ‘Truva Atı’ olarak bakanların sayısı azımsanmayacak düzeyde. Avusturya’daki koalisyonun bir parçası olan neonazi kökenli FPÖ’nün lideri Heinz-Christian Strache’nin yer aldığı videonun ortaya çıkması Rusya’nın olası rolünün yeniden yoğun şekilde tartışılmasına neden oluyor. FPÖ, Rusya ile temasta olan tek parti değil. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen de Moskova’nın yakın dostları arasında.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD'de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya
Romanya 8 Türk balıkçıyı gözaltına aldı, 3 balıkçı hafif yaralı
Gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp ettiler
Hindistan'da yasama meclis üyesinin konvoyuna saldırı