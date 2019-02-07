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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

SDG’li İlham Ahmed ve Rahip Brunson’a özel davet

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SDG’li İlham Ahmed ve Rahip Brunson’a özel davet

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl ‘Birliğin Durumu’ konuşmasına özel olarak davet ettiği 15 konuk arasında 1969 yılında Ay’a Amerikan bayrağını diken Apollo 11 misyonunda görev yapan astronotlardan Buzz Aldrin ile geçen Ekim ayında Pittsburgh’daki ‘Hayat Ağacı’ sinagogunu hedef alan silahlı saldırıdan kurtulan Judah Samet vardı. Trump’ın konukları dışında, salonda bir de Kongre üyelerinin davetlileri yer aldı.

Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Türkiye’deki iki yıllık tutukluluğun ardından geçen ekim ayında serbest bırakılan ve ABD’ye dönen Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson ile eşi Norine’i ‘Birliğin Durumu’ konuşması için Washington’a davet etti.

SDG’li İlham Ahmed ve Rahip Brunson’a özel davet

İlham Ahmed

BAŞKAN ADAY ADAYININ KONUĞU

Geçen haftadan beri Washington’da temaslarda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Kongresi’nin (SDK) yöneticisi İlham Ahmed’de salonda Trump’ı dinleyenler arasındaydı. Demokrat Parti’nin tartışmalı isimlerinden Hawaii Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, konuşmaya birkaç saat kala sosyal medya hesabından İlham Ahmed’in kendisinin davetlisi olarak SOTU’da hazır bulunacağını duyurdu. 2020’de başkanlık yarışına katılacağını açıklayan isimler arasında yer alan Gabbard, 2017’de Suriye’de Beşar Esad ile yaptığı görüşme nedeniyle eleştirilmişti.

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