SDG’den doğuyla birleşme hamlesi
PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin siyasi kanadı SDK, Suriye’de kontrol altında tutulan kuzey ve doğuda ortak yönetim kurulması ve rejim ile müzakereler için harekete geçti.
TERÖR örgütü PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi (SDK), kuzeyde ve doğuda kontrol altında tutulan bölgelerde birleşik bir yönetim oluşturmayı planladığını açıkladı.
RAKKA VE DEYRİZOR DA VAR
SDK’nın Tabka’da düzenlediği konferansta, söz konusu bölgelerdeki tüm sivil konseylerin bir araya getirilmesi hedefi karara bağlandı. SDG, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle ülkenin kuzeyi ve doğusunda DEAŞ’tan alınan bölgelere yerleşmiş, sivil konseyler oluşturulmuştu. SDK’nın eş başkanı İlham Ahmed, Reuters’a açıklamasında “tüm bölgeler arasında koordinasyon sağlayacak bir yönetim” kurmayı hedeflediklerini kaydetti. Planın Arap yerleşimi olan Rakka, petrol zengini Deyrizor ve Cezire bölgesinin doğusunun da aralarında bulunduğu çeşitli bölgeleri kapsayacağı belirtildi. SDK’nın ikinci eş başkanı Riad Darar ise siyasi bir çözüme ulaşılamadığı takdirde kontrolleri altındaki bölgelerdeki SDG yönetimini güçlendirme yolunu tercih edeceklerini söyledi.
ESAD İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçen ay, SDG ile müzakereler için Şam’ın kapısının açık olduğunu söylemişti. ABD destekli SDG, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini kontrolü altında bulunduruyor. AFP ajansına konuşan SDK üyesi Hikmet Habib, Tabka toplantısının hedeflerinden birinin Suriye rejimiyle müzakere edecek bir platform oluşturmak olduğunu söyledi. Buna göre SDG’nin kontrolündeki tüm bölgelerin bu platformda temsil edilmesi amaçlanıyor.
SURİYE’DE TAKAS ANLAŞMASI
Suriye’nin İdlib vilayetinde muhaliflerin ablukası altındaki Fua ve Kefraya kasabalarında yaşayan binlerce sivilin, rejim hapishanelerinde bulunan çok sayıda muhalif tutuklunun salıverilmesi karşılığında tahliye edileceği öne sürüldü. AFP ajansının haberine göre; anlaşmaya, Rusya ile Türkiye aracılığıyla varıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, “Anlaşma, muhalifler ve Hayat el Şam’ın ablukasındaki Fua ve Kefreya’da yaşayanların, rejim kontrolünde bulunan Halep yakınlarındaki bir bölgeye tahliyesini sağlıyor. Karşılığında yüzlerce tutuklu rejim hapishanelerinden serbest bırakılacak” dedi.
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