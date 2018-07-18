SDG’den doğuyla birleşme hamlesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSDG’den doğuyla birleşme hamlesi
GeriDünya SDG’den doğuyla birleşme hamlesi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
18.07.2018 - 01:03, Son Güncelleme:

SDG’den doğuyla birleşme hamlesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SDG’den doğuyla birleşme hamlesi

PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin siyasi kanadı SDK, Suriye’de kontrol altında tutulan kuzey ve doğuda ortak yönetim kurulması ve rejim ile müzakereler için harekete geçti.

TERÖR örgütü PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi (SDK), kuzeyde ve doğuda kontrol altında tutulan bölgelerde birleşik bir yönetim oluşturmayı planladığını açıkladı.

RAKKA VE DEYRİZOR DA VAR
SDK’nın Tabka’da düzenlediği konferansta, söz konusu bölgelerdeki tüm sivil konseylerin bir araya getirilmesi hedefi karara bağlandı. SDG, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle ülkenin kuzeyi ve doğusunda DEAŞ’tan alınan bölgelere yerleşmiş, sivil konseyler oluşturulmuştu. SDK’nın eş başkanı İlham Ahmed, Reuters’a açıklamasında “tüm bölgeler arasında koordinasyon sağlayacak bir yönetim” kurmayı hedeflediklerini kaydetti. Planın Arap yerleşimi olan Rakka, petrol zengini Deyrizor ve Cezire bölgesinin doğusunun da aralarında bulunduğu çeşitli bölgeleri kapsayacağı belirtildi. SDK’nın ikinci eş başkanı Riad Darar ise siyasi bir çözüme ulaşılamadığı takdirde kontrolleri altındaki bölgelerdeki SDG yönetimini güçlendirme yolunu tercih edeceklerini söyledi.

SDG’den doğuyla birleşme hamlesi

ESAD İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçen ay, SDG ile müzakereler için Şam’ın kapısının açık olduğunu söylemişti. ABD destekli SDG, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini kontrolü altında bulunduruyor. AFP ajansına konuşan SDK üyesi Hikmet Habib, Tabka toplantısının hedeflerinden birinin Suriye rejimiyle müzakere edecek bir platform oluşturmak olduğunu söyledi. Buna göre SDG’nin kontrolündeki tüm bölgelerin bu platformda temsil edilmesi amaçlanıyor.

SURİYE’DE TAKAS ANLAŞMASI
Suriye’nin İdlib vilayetinde muhaliflerin ablukası altındaki Fua ve Kefraya kasabalarında yaşayan binlerce sivilin, rejim hapishanelerinde bulunan çok sayıda muhalif tutuklunun salıverilmesi karşılığında tahliye edileceği öne sürüldü. AFP ajansının haberine göre; anlaşmaya, Rusya ile Türkiye aracılığıyla varıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, “Anlaşma, muhalifler ve Hayat el Şam’ın ablukasındaki Fua ve Kefreya’da yaşayanların, rejim kontrolünde bulunan Halep yakınlarındaki bir bölgeye tahliyesini sağlıyor. Karşılığında yüzlerce tutuklu rejim hapishanelerinden serbest bırakılacak” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

SDG’den doğuyla birleşme hamlesi

İsrail, Suriyelileri kapıdan çevirdi

Tepki yağınca geri adım attı

Putin Fox’a konuştu: ‘Elimizde Trump’la ilgili özel bir şey yok’