SDG şimdi de Fransa kozunu oynuyor
ABD Başkanı Trump’ın Suriye’deki askerlerini çekme kararının ardından gözler, başından beri bölgedeki denklemlerde yer almaya çalışan Fransa’ya çevrildi.
Trump’ın adımından sonra, “Suriye’de kalacağız” mesajı veren Fransa’nın terör örgütü PKK’nın bölgedeki uzantılarıyla teması yoğunlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Suriye Özel Temsilcisi Francois Senemand, dün Paris’te Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi eş başkanları Riad Darar ve İlham Ahmed’le bir araya geldi. SDG’li temsilciler, Fransa’dan siyasi çözüm bulunana kadar bölgedeki Fransız güçlerinin görevlerini sürdürmesini ve Türkiye’ye baskı uygulamasını istedi.
UÇUŞA YASAK BÖLGE TALEBİ
Türkiye’nin askeri operasyon düzenlemesi halinde terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin sekteye uğrayabileceği ve Suriye’de tutuklanan bin kadar DEAŞ’lının kaçarak tekrar savaşmaya başlayabileceği iddiası Fransız yetkililere verilen mesajlar arasında yer aldı. İlham Ahmed, “ABD’nin çekilmesinin ardından eğer bölgede işler kontrolden çıkarsa, gözaltındaki yüzlerce DEAŞ’lıyı hapishanelerimizde daha fazla tutamayabiliriz” dedi.
Fransa’nın ‘diplomatik destek’ vermesi de bir başka talebi oluşturdu. SDG temsilcilerinin, Fransa’dan Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge kurulmasını talep ettikleri ifade edildi.
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