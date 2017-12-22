‘SDG sayesinde Rakka’da tek ABD’li ölmedi’

McGurk, ülkesi ABD’nin SDG’ye giden silahlar konusunda her zaman Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Ankara’nın Rakka savaşı öncesinde Washington’a önerdiği seçeneğe üstü kapalı değinen McGurk, “Diğer seçenek on binlerce Amerikan askerinin sahada olmasını gerektirecekti ki, biz artık bu modele dönmek istemiyoruz” dedi. Özel temsilci ülkesinin SDG tercihi sayesinde Rakka savaşında tek bir Amerikalı kaybetmediğine işaret etti. 2017 yılındaki gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında Brett McGurk, şunları söyledi:

- “Yerel güçlerle çalışmak için Suriye’de kalmayı sürdüreceğiz. Eğitmekte olduğumuz Rakka’nın iç güvenlik gücü Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmaya devam etmemizi sağlayacak bir güç. Ancak yıllar geçtikçe kampanya başlarken verdiğimiz desteğin biçiminde yeni düzenlemeler olacaktır. Bu çok olağan bir durum. Zaten plan her zaman buydu ve Rakka kararı öncesinde bunu Türklere söyledik. Bu önümüzdeki yıl da bir şekilde devam edecek.

- Suriye’de kalmaya devam ettiğimiz sürece yerel aktörlerle çalışmayı sürdüreceğiz. Yerel halkın kendi yaşadıkları bölgelerde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye ile tam bir şeffaflık içinde olmaya devam edeceğiz.

- Suriye içinde küçük ceplerde IŞİD’le ciddi çatışmalar devam ediyor. Bu iş henüz bitmiş değil. 2017 yılında önemli başarı kaydetmiş olsak da bu konuda çalışan kimse şampanya patlatmaya başladığımızı söyleyemez. Suriye’de sahada muhtemelen aylar sürecek operasyonlar olacak. Sadece geçen hafta koalisyon 31 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda üst düzey IŞİD yöneticileri öldürüldü.”

İRANLILARA ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ

- “İranlıların garantör olduğu her şeye gerçek bir şüpheyle baktığımızı da söylemek isterim. Astana sürecine katılmamamızın sebebi de bu tür bir inandırıcılık sorunu olmasıydı.

- Suriye’deki içsavaşın anayasal bir reform süreci sonunda BM’nin gözetiminde yapılacak seçimlerle sona erdirilmesini istiyoruz ve bunun için Ruslarla görüşüyoruz. BM Temsilcisi Staffan de Mistura bu hafta Washington’daydı. Kendisiyle bir sonraki adımları konuştuk. 2018’deki odağımız bu olacak.”