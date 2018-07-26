SDG iki Amerikalıyı ABD’ye teslim etti
Terör örgütü PYD/YPG’nin en büyük bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), elinde tuttuğu iki Amerikan vatandaşını ABD’ye teslim etti.
28 yaşındaki Ibraheem Izzy Musaibli terör örgütü DEAŞ’a maddi yardım sağlamakla suçlanıyor. 32 yaşındaki Samantha ‘Sally’ Elhassani ise Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan beyanda bulunmakla itham ediliyor. İddianameye göre Muasibli’nin, DEAŞ’ın terör örgütü olarak tanımlandığını bilmesine karşın Nisan 2015’ten itibaren bu örgüte yardım ettiği iddia ediliyor. Samantha Elhassani ise Fas kökenli kocası Moussa Elhassani tarafından kandırılarak Suriye’de DEAŞ’a iki çocuğuyla katıldığını ileri sürmüştü. Elhassani’nin iki çocuğu da ABD’ye teslim edildi.
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