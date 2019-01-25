SDG, DEAŞ’ın elindeki son köyü aldı
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin temelini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda DEAŞ’ın kontrolündeki son yerleşim olan Bağuz köyünü ele geçirdiğini duyurdu.
SDG, Irak sınırındaki bu bölgeye 4 aydır saldırılar düzenliyordu. Son 24 saatte aralarında 470 DEAŞ mensubunun da bulunduğu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 5 bine yakın kişinin bölgeyi terk ettiği ve SDG kontrolündeki alanlara yöneldiği bildirildi. Köyün eski sakinleri, Reuters’a yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde bin sivilin SDG güçlerine teslim olduğunu söyledi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bildirdiğine göre, Bağuz’un düşmesiyle birlikte DEAŞ’ın kontrolünde sadece iki mezra kaldı. Bazı DEAŞ mensuplarının civarda saklandığı bildirildi.
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