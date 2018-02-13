Schulz’un yerine bir kadın aday daha

YENİ hükümette “En önemli üç bakanlığı aldık” diye sevinen Sosyal Demokratlar (SPD) yönetim kavgası içine düştü. SPD lideri Martin Schulz’un “Yerimi grup başkanı Andrea Nahles’e bırakacağım” açıklamasının ardından partide sular durulmuyor. 153 yıllık bir geçmişe sahip SPD’de bir liderin yerini bir başkasına devretme kararı isyana yol açtı.

“Genel başkanlık el altından verilemez. Buna üyeler karar versin” diye başlayan tartışma, hukuksal soruna dönüştü. Bugün öğleden sonra toplanacak SPD parti meclisi Schulz’un yerine SPD Meclis Grup başkanı Andrea Nahles geçici olarak genel başkan seçecekti. Böylece 153 yıllık SPD’nin başına ilk kez bir kadın geçecekti. Ancak SPD merkezine bunun hukuksal açıdan sorunlu olacağı konusunda mail yağmaya başladı.

BAŞKAN YARDIMCISI

Maillerde, Andrea Nahles’in parti yönetimine seçilmiş biri olmadığı, bu gibi durumlarda parti başkan yardımcılarına genel kurula kadar geçici başkanlık görevi düştüğü belirtiliyor. Partinin Berlin, Schleswig Holstein eyalet teşkilatları parti yönetimini, Nahles’i geçici genel başkan olarak görevlendirme planından vazgeçmeye çağırdı. Nahles bu durumda aday olacak mı, tartışması gündeme gelirken, Nahles’e karşı Flensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Simone Lange, sürpriz bir biçimde “Ben de adayım” dedi. Böylece SPD genel başkanlığına ilk kez iki kadın rakip çıktı.

Simone Lange, genel başkanlığa üyelerin karar vermesini talep etti ve “Ben üyelerin söz sahibi olmasını, böylece onlara partinin yönünü belirleyenlerin kendileri olduğu hissini vermek istiyorum” dedi.

NASIL GİDECEK?

Şimdi gözler SPD’nin öğleden sonra toplanacak parti meclisine çevrildi. Toplantıda SPD’nin halen Genel başkanı olan Martin Schulz’un istifasını vermesi bekleniyor.

SPD içinde yönetim kavgası partinin oylarını düşürdü. Tartışmalar üzerine yapılan ankete göre SPD’nin oyları yüzde 16.5’e düştü.

Bütün bu tartışmaların yanında başta gençlik teşkilatı Jusos başkanı Kevin Kühnert olmak üzere büyük koalisyon karşıtları koalisyon sözleşmesine hayır kampanyası yürütüyor. 463 bin civarındaki SPD üyeleri 4 Mart’a kadar koalisyon sözleşmesini oylayacak. Oylamadan hayır çıkarsa, hükümet kurulamayacak.