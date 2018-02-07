Schulz, SPD Genel Başkanlığı’nı bırakıyor

ALMANYA’da koalisyon müzakerelerinde uzlaşma sağlandı ama siyasi sonucun partilerde depreme yol açması bekleniyor. Başlangıçta Merkel’in başbakan olduğu bir hükümette hiç bir bakanlık görevi almayacağını söyleyen Schulz’un Dışişleri Bakanı olmak istemesi üzerine, parti genel başkanlığını bırakacağı ileri sürüldü.



Andrea Nahles

Süddeutsche gazetesinin haberine göre Schulz parti başkanlığını bırakacak, bunun karşılığında Dışişleri Bakanı olacak. Schulz’un SPD liderliği koltuğuna parti Grup Başkanı Andrea Nahles oturacak.