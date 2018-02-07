Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Schulz, SPD Genel Başkanlığı’nı bırakıyor

    Schulz, SPD Genel Başkanlığı’nı bırakıyor

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    07.02.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, Genel Başkanlığı bırakıyor. Schulz, bu görevden ayrılma karşılığında Dışişleri Bakanı olacak.

    ALMANYA’da koalisyon müzakerelerinde uzlaşma sağlandı ama siyasi sonucun partilerde depreme yol açması bekleniyor. Başlangıçta Merkel’in başbakan olduğu bir hükümette hiç bir bakanlık görevi almayacağını söyleyen Schulz’un Dışişleri Bakanı olmak istemesi üzerine, parti genel başkanlığını bırakacağı ileri sürüldü.

    Schulz, SPD Genel Başkanlığı’nı bırakıyor
    Andrea Nahles

    Süddeutsche gazetesinin haberine göre Schulz parti başkanlığını bırakacak, bunun karşılığında Dışişleri Bakanı olacak. Schulz’un SPD liderliği koltuğuna parti Grup Başkanı Andrea Nahles oturacak.

    Etiketler: Schulz SPD Başkanlığını bırakıyor , Schulz Almanya dışişleri bakanı , Avrupa'dan haberler , HABER , Andrea Nahles SPD lideri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri