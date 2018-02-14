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    Schulz istifa etti Scholz emanetçi

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    14.02.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Martin Schulz’un istifasıyla boşalan SPD Genel Başkanlığına Andrea Nahles oturacak. Nahles salı günü toplanan parti meclisi tarafından oybirliğiyle genel başkan adayı seçildi. Genel Başkanlık koltuğuna ise kurultaya kadar Scholz oturacak.

    WIESBADEN kentinde 22 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayda, Andrea Nahles genel başkan adayı olacak. Nahles’in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kurultaya kadar başkanlık koltuğunu en kıdemli genel başkan yardımcısı olarak Olaf Scholz, emaneten yürütecek. Kurultaya kadar Nahles’in geçici olarak parti başkanı olması planlanıyordu. Ancak bunun hukuksal açıdan sorun oluşturacağı kuşkusu üzerine parti meclisi bu çözüme gitti. 

    Schulz istifa etti Scholz emanetçiAndrea Nahles- Olaf Scholz

    Oybirliğiyle parti genel başkan adayı seçilen Nahles, SPD’nin yeni umudu. Schulz’la birlikte yoğun kan kaybına uğrayan SPD’yi Nahles’in yeniden ayağa kaldırması bekleniyor. Nahles’le birlikte SPD içinde kadro tartışmalarının da sona ermesi isteniyor. Parti yönetim kurulu toplantısının ardından kameralar önüne çıkan Andrea Nahles, oybirliğiyle aday önerilmesinin kendisi için “Büyük bir onur” olduğunu belirtti ve “Ülkemiz için büyük bir sorumluluk üstleniyorum” dedi.
    Kurultaya kadar geçici olarak parti genel başkanlığını emanet alan Olaf Schulz, Nahles için “Güçlü bir grup başkanı. Aynı zamanda güçlü bir genel başkan olacak” dedi.

    ‘HAYIR’A KARŞI UYARDILAR
    Andrea Nahles şimdi parti üyelerinin koalisyona evet demesi için yoğun bir kampanya başlatacağını açıkladı. Partinin eski başkanlarından Franz Müntefering de partisini koalisyona ‘hayır’a karşı uyardı. Müntefering, koalisyona hayır çıkması durumunda SPD’nin önemini yitireceği uyarısında bulundu.
    Nahles kurultayda tek aday olmayacak. Flensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Simone Lange de adaylığını açıklamıştı. Ancak Simone Lange’ye şans tanınmıyor.

    Etiketler: Martin Schulz , Andrea Nahles , avrupadan haberler
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