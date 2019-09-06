Scarlett’ten tam destek
HOLLYWOOD’da patlak veren taciz ve tecavüz skandallarının ardından, üvey kızı Dylan’ı çocuk yaştayken istismar ettiği iddialarıyla gündeme gelen Woody Allen’a bu kez destek geldi.
Yönetmenliğini Allen’ın yaptığı birçok filmde rol alan Amerikalı aktris Scarlett Johansson, The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda, ünlü yönetmeni ’sevdiğini’ ve ‘inandığını’ söyledi. Cinsel istismar iddialarının gündeme gelmesinin ardından, ünlü oyuncular Michael Caine, Timothee Chalamet ve Greta Gerwig, Allen ile çalıştıkları için pişmanlık duyduklarını açıklamıştı.
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