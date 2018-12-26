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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.12.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Sayıları belli oldu! Tek tek tespit edildiler

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Sayıları belli oldu! Tek tek tespit edildiler

AA, Fransız ordusunun Suriye'de faaliyet gösterdiği 9 noktayı tespit etti. ABD çekilse dahi YPG/PKK'ya desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa'nın sahadaki asker sayısı sadece 200 civarında.

ABD ordusunun Suriye'den çekilme hazırlığı yaptığı sırada terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa, çoğu askeri noktada ABD imkanlarından yararlanıyor. Suriye'deki Fransız askerlerinin sayısı ise sadece 200 civarında. ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından şaşkına dönen YPG/PKK'lı teröristler için Fransa'nın "desteğimiz sürecek" açıklaması umut olmuştu. Ancak, AA muhabirlerinin Suriye'deki alan çalışmasında yaptığı tespitler Fransa'nın mevcut şartlarda bu desteği verecek imkanlara sahip olmadığını gösteriyor.

Fransa'nın halihazırda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Fırat'ın doğusundaki asker sayısı sadece 200 civarında. Bunlar topçu bataryaları, teknik eleman ve ekipmanları ile özel kuvvetlerden oluşuyor. Fransız unsurları 9 askeri noktada varlık gösteriyor. Fransa, askeri personelinin yanı sıra radikal sol ve anarşist grupların YPG/PKK saflarında yabancı savaşçı olarak bulunmasına göz yumuyor. YPG/PKK bünyesinde 50'ye yakın Fransız vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor. Sahada YPG/PKK'lı teröristlerle askeri faaliyetler yürüten Fransız birlikleri, YPG/PKK'nın son olarak DEAŞ'ın Deyrizor'daki son kalesi olan Heccin ilçe merkezinin ele geçirmesinde topçu atışlarla rol oynamıştı.

ABD'ye muhtaç askeri varlık

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında YPG/PKK'ya destek olan Fransa, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi, Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikası, Rakka üssü, Kabiba petrol sahası, Kahar askeri noktası, Tabka havaalanındaki askeri üste ve Münbiç'te Sacu çayı civarında varlık gösteriyor. Deyrizor ilindeki Kabiba petrol sahasının güney kesiminde Fransız top bataryaları bulunuyor. Petrol sahasının işletme binaları Fransızlar tarafından merkez olarak kullanılıyor. Deyrizor'un Mayadin ilçesinin doğusundaki Kahar petrol sahası içinde Fransız topçu bataryaları ve özel kuvvetleri yer alıyor.

9 askeri noktanın 4'ünde ABD askerlerince himaye edilen Fransızlar, diğer bölgelerdeki hareket kabiliyetlerini de yine ABD ordusu ile YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor. Mevcut şartlarda Fransa'nın, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle doğacak boşluğu doldurarak YPG/PKK'ya benzer düzeyde bir desteği sağlaması mümkün görünmüyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, 20 Aralık'ta ülkesinin şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen pazar yaptığı açıklamada "YPG/PKK'ya borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünkü yıllık değerlendirme toplantısında Fransa'nın Suriye'deki varlığına ilişkin, "Suriye'nin geleceğine yönelik katkı sağlayacaklarsa eyvallah ama YPG’yi korumak amacıyla kalacaklarsa, bunun kendilerine de YPG'ye de bir faydası olmaz." ifadelerini kullanmıştı. Fransa'nın YPG/PKK'ya destek vermeyi sürdürme çabaları Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu komutanlarından da tepki görmüştü. DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon adı altında Suriye'de varlık gösterdiğini bildiren Fransa, Suriye'nin kuzeyinde asker bulundurduğunu resmen kabul etmiyor.

 

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