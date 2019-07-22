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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Savunmamız yetersiz’ itirafı

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‘Savunmamız yetersiz’ itirafı

Hürmüz Boğazı’ndaki İngiliz tankerinin bölgedeki İngiliz donanmasına rağmen İran ordusu tarafından ele geçirilmesi ülkede iç siyaseti karıştırdı. İran’ın İngiliz tankerine yönelik baskınına ait ses kayıtlarında ise İran ordusunun “İtaat ederseniz güvende olursunuz” çağrısı yaptığı ifade edildi.

İran’ın İngiltere’ye ait petrol tankerine Hürmüz Boğazı’nda düzenlenen operasyonla el koyması İngiliz siyasetini karıştırdı. İngiliz basını, salı günü açıklanması beklenen yeni başbakanın karşı karşıya kalacağı ilk uluslararası krizin çözümleri arasında, Körfez’deki petrol rotalarının güvenliğinin sağlanması için bölgeye daha fazla asker gönderilmesinin de masaya geleceğini yazdı. Hâlihazırda bölgede bulunan İngiliz donanmasına bağlı gemilerin İngiliz tankerlerinin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığı eleştirileri üzerine konuşan Savunma Bakanı Tobias Ellwood, “İngiliz ordusunun bölgeden geçen her gemiye İran ordusuna karşı koruma sağlaması mümkün değil” dedi. İngiltere donanması için daha çok bütçe ayırılmasını talep eden Ellwood, “Bizim donanmamız dünya genelindeki çıkarlarımızı korumak için çok küçük kalıyor. Bu, yeni başbakanın yüzleşmesi gereken bir durum” dedi. Savunma Bakanı, İran’a yönelik yaptırımların da seçenekler arasında olduğunu ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, alıkonulan petrol tankerine eskortluk eden bölgedeki İngiliz fırkateynindeki güçlerin gemiyi kurtaramadığı açıklamasında bulunmuştu.

‘Savunmamız yetersiz’ itirafı

FAVORİ JOHNSON

İngiltere’de Muhafazakâr Parti salı günü başbakanlık görevine gelecek ismi açıklayacak. İngiliz basını, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın başbakanlık koltuğuna oturmasının beklendiğini yazıyor. The Guardian gazetesine konuşan üst düzey asker ve politikacılar, Johnson’ın İran krizine odaklanmaması durumunda savaş riski alacağını ifade etti. Observer için yazı kaleme alan İngiltere Kraliyet Donanması eski Komutanı Alan West, İngiltere hükümetinin kendi gemilerini koruma konusunda yetersiz kaldığını ve bu tip sorunların başbakanlık yarışının gölgesinde bırakıldığını ifade etti. West, “Bir hesap hatasının savaşa yol açması konusunda büyük bir risk bulunuyor” dedi.

TELSİZ KONUŞMALARI

İngiliz deniz güvenlik şirketi Dryad Global, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda tankerine el koyduğu olaya ilişkin ses kayıtlarını yayınladı. İran ve İngiliz fırkateyni arasındaki geçen konuşma dökümünde, İran cephesinin Stena Impero adlı tankeri denetlemek istediğini belirtiyor. İngiliz fırketeyni ise buna karşılık İran’ın uluslararası hukuku ihlal ederek gemiye el koyulmayacağını teyit etmesini talep ediyor. Ses kayıtlarında İran donanmasının Stena Impero adlı tankere “İtaat ederseniz güvende olursunuz” ifadesi kullandığı aktarıldı. Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan videoda ise tankere baskın anına ilişkin kapsamlı görüntüler paylaşıldı.

KONU BMGK’DA

İngiltere İran ile yaşanan tanker krizini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıdı. İngiltere’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından yazılan mektupta, İran’ın tankere Umman karasuları içinde müdahale ettiği ve uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer, ‘Grace 1’ adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos’a kadar uzatmıştı. Bunun ardından İran ise İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

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